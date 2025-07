O Brasil neste sábado

Share on Email

Tarifas dos EUA ao Brasil – O governo Biden discute novos mecanismos para impor tarifas ao Brasil; o tema causa tensões diplomáticas e mobiliza reação da diplomacia brasileira.

Lula intensifica discurso contra Trump – O presidente Lula eleva o tom em relação às medidas do governo americano e adverte para consequências econômicas e políticas.

Venezuela passa a taxar produtos brasileiros – O país vizinho começa a cobrar tarifas de até 77% sobre produtos brasileiros, afetando exportadores e cadeias logísticas.

Deputado retirado de protesto no STF – Por ordem do ministro Celso de Moraes, parlamentar bolsonarista é removido de ato em frente ao Supremo Tribunal Federal.

Bloqueio de contas de senador – Moraes também determina bloqueio das contas bancárias do senador Marcos djo Val em operação judicial recente.

Privatização da Sabesp gera polêmica – Após privatização, a Sabesp teve aumento de receita, cortes de pessoal e sediu denúncias de vazamento de água.

Gripe aviária detectada no Rio – Casos foram confirmados em aves mortas no Bioparque do Rio de Janeiro, mobilizando autoridades sanitárias.

Velório de Preta Gil reúne personalidades – Famosos e fãs se emocionam no Theatro Municipal do Rio durante homenagem à cantora.

Fraudes no Flamengo: Bruno Henrique réu – O jogador do Flamengo vira réu em investigação que apura fraude em resultados de partidas.

Mega‑Sena acumulada em R$ 42 mi – O concurso deste sábado tem prêmio acumulado de R$ 42 milhões, com estimativas de investimento em poupança ou CDB.