O casal de bebês que saiu pilchado da maternidade continua unido pelos laços da tradição

A amizade iniciou quando os cordões umbilicais foram cortados na maternidade, da Santa Casa, de Alegrete.

Neste dia 20 de Setembro, Dia do Gaúcho, duas famílias comemoram muito mais que o amor pelo tradicionalismo.

Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, independente do nome, todo gaúcho sabe o que se comemora no dia 20 de setembro. Gremistas e colorados, homens e mulheres, tradicionalistas e não-tradicionalistas, todos se unem em uma só voz para entoar o Hino Riograndense. Não é mito – todos são bairristas. Alguns mais, outros menos, mas mesmo os que vivem distantes dos pampas celebram a data e mantêm a tradição.

Mas este ano, ainda atípico, onde uma cavalgada vai celebrar esta data que é exaltada pelos tradicionalistas também tem uma história linda de dois alegretenses que se conheceram na mesma data, ano passado.

Há um ano, chegavam ao mundo, através de cesárias, com muita saúde, o peãzinho Luiz Gabriel Fagundes Dutra e a prendinha Maria Anthonia Leal. O PAT fez o registro da dupla que saiu pilchada da maternidade.

Um momento muito importante para todos os familiares que cultuam a tradição e transferem os aprendizados aos pequenos gauchinhos que completam um ano.

Ao completar um ano, daquele momento mágico, em que elas tinham o mesmo desejo de que os bebês saíssem pilchados da maternidade, as mamães decidiram realizar um outro ensaio fotográfico com seus pequenos. Novamente, tipicamente pilchados, os gauchinhos que estão completando 1 anos deram um show de beleza e amizade.

As mães disseram que, diante do cenário atual, ainda pandêmico, o reencontro foi muito especial para eles.

“O nascimento da Maria Anthonia foi comemorado por todos na minha família, esse ano que passou foi um ano de várias experiências pra mim, sempre tive o apoio da minha mãe (Sonia) que nunca mediu esforços pra me apoiar.

Como nunca perdemos o contato com a família do Luís Gabriel, resolvemos fazer as fotos junto, pois não poderíamos deixar de registrar esse momento. As fotos foram feitas no último domingo pelo fotógrafo (Leandro Lopez) que teve muita paciência com eles”- disse Priscila.

Mas o curioso, foi que as mães Laisa Fagundes e Priscila da Rosa Leal, não lembravam que quando crianças brincavam juntas nos torneios de futebol dos pais. A revelação foi realizada pelas avós, quando se reencontraram na tarde do ensaio fotográfico.

“Foi inusitado, pois, desde o nascimento dos nossos pequenos, não perdemos mais o contato, sempre estamos conversando sobre nossas experiências da maternidade e nos apoiando – comentou Priscila.

A descoberta de Luíz Gabriel, foi uma surpresa para seus pais em uma consulta de rotina, Laisa já estava com 6 meses de gestação. O nome, Luíz Gabriel, foi em homenagem ao biso materno, que faleceu em um mês antes do nascimento do gauchinho.

“Para família Fagundes, Luíz Gabriel, veio preencher um pouquinho do vazio do biso. Ele esbanja muita saúde e alegria. Por onde passa, contagia as pessoas e, para surpresa de seus pais, ele começou a caminhar aos 10 meses” – descreveu Laísa.

Para encerrar…. fica a expectativa que eles, que se conheceram na maternidade e continuam cultuando, além da tradição com seus pais, a amizade, mantenham o amor pela cultura gaúcha e talvez se encontrem em invernadas e muitos bailes gaúchos. O amor pela tradição gaúcha vem sendo cultivado geração após geração.

Neste dia 20, depois de mais de um ano em que, devido à pandemia, não houve atividades dos Festejos Farroupilhas, a cidade vai vivenciar uma nova modalidade de reverenciar a data máxima dos gaúchos.

Para evitar aglomerações e respeitando os protocolos, como uso de máscara, os gaúchos e prendas vão realizar uma cavalgada.

De acordo com Cléo Trindade, os gaúchos e prendas vão percorrer o seguinte trajeto: Avenida Caverá, na sequência- Eurípedes ( praça dos Patinhos), Rua Barão do Amazonas, Praça Getúlio Vargas, depois vão descer pela Rua Vasco Alves, subindo pela Avenida Dr Lauro, Praça Nova, Assis Brasil com dispersão no final da Avenida próximo ao trevo de entrada da BR 290. O início está previsto para as 9h, da Praça da Juventude.