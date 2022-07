O corpo gasta mais energia no inverno e precisa de água

Temperaturas mais baixas, muito casaco pra esquentar e se proteger do frio, mais fome e menos sede. Saiba porque é importante beber água no inverno, quando praticamente esquecemos de nos hidratar, o corpo precisa tanto dela.

Pra andar, trabalhar, dormir e até respirar, o organismo gasta mais energia no inverno. A energia que gastamos fazendo as atividades normais do dia a dia é maior porque ao mesmo tempo que as está desempenhando, o corpo também está se protegendo do frio, se auto-aquecendo.

A perda de água nessa época do ano, portanto, é maior, ao contrário do que se imagina. Beber em torno de 2 litros de água por dia é essencial para evitar que o corpo adoeça por desidratação. Tonturas e náuseas são sinais de que pode estar faltando hidratação.

Para aqueles que têm predisposição a problemas nos rins, o grande filtro do corpo humano, o cuidado deve ser redobrado. Assim como os problemas de desidratação e de pele, que podem surgir pelo mesmo motivo.

Importante tomar água sempre- Inverno

Só que para se hidratar com saúde, é preciso saber escolher a água certa. Alguns filtros, como o de barro, por exemplo, demandam manuntenção cuidadosa. Já a água mineral em garrafas não é econômica e pouco conveniente, principalmente para ser transportada.

Benefícios da água

Água ajuda na digestão, mantém a pele hidratada e evita doenças renais. Muitas pessoas costumam trocar no inverno a água mineral por bebidas quentes, como café, chá, cappuccino, chocolate quente.

Mas segundo nutricionistas, isso deve ser evitado, pois a água não pode ser substituída nunca por outro tipo de bebida pois tem suas funções muito bem definidas. No inverno a tendência é que as pessoas percam mais peso do que o verão, porque o corpo gasta mais energia para manter a temperatura do corpo aquecida. E com isso, costuma-se também perder líquido neste processo. Por isso é importante manter a hidratação no inverno, porque mesmo que pareça que o corpo transpire menos no inverno, ele gasta água durante outras funções.

Com informações do poupa farma