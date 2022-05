O Dia das Mães por quem optou por não ter filhos

Os paradigmas do que as mulheres tem que assumir em sociedade vêm mudando há tempos. Um desses é de que as mulheres têm que ter filhos- ser Mães. Muitas, e em diversos lugares, entendem essa imposição do gênero das que tem o útero, o que gera, de uma outra forma.

E aqui em Alegrete, duas profissionais bem sucedidas no que escolheram, independentes e bem resolvidas pensam que a escolha e desejo de ser mãe é de cada mulher.

Vanessa Lara Becon tem 40 anos e diz que nunca teve essa vontade de ter filhos. -Talvez porque eu pense muito nas responsabilidades que devemos ter ao gerar e criar um filho que eu não sinta esse desejo. -Somos cobradas como se fosse uma obrigação ou requisito para vivermos, o que na verdade não é, diz a Professora Estadual.

Outra questão que ela observa e que vê como uma dificuldade, nos tempos atuais, é de alguém que também queira ser pai e assumir esta responsabilidadade. Lembra o quanto vê colegas sozinhas com seus filhos, tendo que brigar por pensão, um direito das crianças e, ainda outra questão pior, a alienação parental, o que ao seu ver é uma injustiça gerar filhos e não ser mãe e pai como eles merecem.

Para Vanessa a questão não está fechada, porque diz rindo: vá que eu encontre alguém que mereça comigo ter um filho, com certeza será uma benção.

Professora Vanessa Becon

Quanto aos que dizem: quem vai te cuidar na velhice, ela é certeira; quem garante que filhos cuidam de pais quando ficam idosos nesta atual geração que estamos vivenciando, questiona.

A Bióloga Luana Mendonça que dá aula em escolas estaduais, aqui em Alegrete, é outra que tem 38 anos e diz que não pensa em ser mãe.

Ela é casada e diz que o companheiro entendeu a sua vontade e os dois tocam a vida.

– É muita responsabilidade e acredito que temos que ter condições de encaminhar bem um filho, diz Luana e isso não está fácil para ninguém na atualidade.

Professora Luana Mendonça

Nós que trabalhamos muito é um problema ter filho, ter que terceirizar seus cuidados e até a educação. E, ultimamente vejo muita mulher até mais nova pensando muito nessa questão, diz Luana.

Eu nunca tive esse desejo e, às vezes, até me questiono se poderei mudar, ter um filho e ser mãe. Nossos pets- gatos e cão são a nossa família, atesta.

-Educar talvez seja uma das tarefas mais difíceis que devemos passar, prova são as dificulddaes que presencio no dia a dia porque muitos pais, não por sua culpa, não consegem fazer como gostariam. Não tem receita. As diversidades e exigências do mundo nos exigem muito, atesta a professora.