O Dia do Abraço – um ato que envolve as pessoas com bons sentimentos

O abraço é uma demonstração de carinho, afeto ou amizade presente em todas as culturas. Normalmente, o abraço pressupõe alguma intimidade, mas algumas culturas são mais “abraçadeiras” do que outras. Diz-se que ele tem o poder de transmitir energia positiva, acalmar, passar segurança e bons sentimentos.

Era maio de 2004 quando o australiano Juan Mann, que vivia em Londres, no Reino Unido, resolveu mudar sua rotina. Em um período complicado da vida, quando seu noivado foi interrompido e seus pais acabaram de se divorciar, ele resolveu, ao voltar para sua cidade natal, Sydney, criar uma campanha de abraços grátis (“free hugs”, no original), para acabar com o individualismo do mundo.

Nesta data, é comum comemorar dando muitos abraços, como fazem as pessoas que oferecem os free hugs (abraços grátis). Afinal de contas, a melhor maneira de desejar para alguém um feliz Dia do Abraço é dando um abraço.