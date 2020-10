O Dia do Professor, o que ensina todas as gerações e se reinventou na pandemia

Compartilhe















Estudar, preparar aulas, corrigir provas, cadernos de chamadas são algumas das rotinas dos professores. A profissão que nos últimos anos foi a mais contestada, por não ser valorizada, sofrer ataques em salas de aulas, agora na pandemia nunca parou.

Mesmo em tempos digitais, a presença do professor ainda é fundamental a quem começa seus primeiros passos na construção do conhecimento e aos que partilham séries mais avançadas. Além disso, os professores colocam o seu emocional para ajudar em várias situações, às vezes, com uma sobrecarga de trabalho.

.Alegretense tem poema publicado na Coletânea Infinitamente Mulher

Homenagear os professores neste dia 15 é um ato de amor e coragem, porque não raro ouvem de que não querem trabalhar, mesmo tendo antes da pandemia tendo que ensinar e administrar uma sala de aula, com cerca de 30 crianças ou jovens ,com suas diferentes personalidades.

Agora na pandemia, eles se reinventaram para continuar seu trabalho e usaram, além do conhecimento a criatividade para passar o saberes nas plataformas digitais disponíveis.

Juiz troca terno e gravata por tradicional pilcha gaúcha em Alegrete

Quem escolheu esta profissão diz que tem orgulho de ser professor, mesmo na atual situação em que vemos, praticamente, um país inteiro não valorizando a classe que atua desde o ensino infantil até o superior.

Foto: arquivo divulgação

Vera Soares Pedroso