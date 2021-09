O “Dia Mundial do Coração” chama atenção para um dos principais órgãos do corpo humano

O Dia Mundial do Coração é celebrado no dia 29 de setembro e é um alerta de que os cuidados com a saúde cardíaca devem fazer parte desde o início da vida. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda de 150 a 300 minutos (no mínimo) de atividade aeróbica por semana para adultos saudáveis. Já para crianças e adolescentes, a média é de 60 minutos por dia.

A pandemia de Covid-19 aumentou o sedentarismo, principalmente entre as crianças. Além disso, esse fator combinado com a obesidade infantil e as altas taxas de colesterol no sangue podem gerar, futuramente, um maior risco para problemas cardíacos.

O sedentarismo está diretamente associado a várias doenças que aumentam os problemas cardiovasculares. A falta de atividade física favorece o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, dificultando a passagem de sangue e compromete o funcionamento do órgão, podendo levar ao infarto e/ou risco de provocar acidente vascular cerebral (AVC) e trombose.

Especialistas destacam os exercícios aeróbicos como os mais benéficos para a saúde do coração. Alimentação saudável, o controle do estresse e a atividade física moderada são essenciais para a prevenção de doenças.

Caminhada, corrida, ciclismo, dança, surfe, skate, pular corda e natação são alguns exemplos de exercícios aeróbicos recomendados, dependendo da preferência e necessidade. É fundamental uma avaliação médica para começar a atividade física, pois muitas vezes arritmias podem ser induzidas, como também condições que nunca foram avaliadas podem ser descobertas durante o exercício.

Ainda, as atividades físicas podem trazer melhorias na autoestima, confiança e regulação emocional. É um tratamento não medicamentoso para transtornos psicológicos vinculado à melhora de relações sociais. Ou seja, a atividade promove uma sensação de bem-estar que é benéfica para o coração.

Por Martina Santos