O drama do alegretense que teve graves queimaduras no fogo do churrasco

Um incidente no último dia 2 de janeiro deixou um alegretense gravemente ferido.

Luiz Ronaldo Corrêa da Silveira, de 33 anos, estava com familiares em uma área particular às margens do Rio Ibirapuitã. Devido ao forte calor, a família se reuniu para fazer um churrasco e aproveitar o dia no Rio, algo bem comum.

Porém, durante a tarde, Luiz Ronaldo saiu da água e foi pegar um pedaço de carne. O fogo de chão, ainda estava aceso. Ele acredita que devido ao problema que já tem na visão, no olho esquerdo tem apenas 7%, acabou se desequilibrando ao pisar em um toco. O alegretense caiu sobre o fogo e se apoiou com a mão direita, ao virar para tentar sair, também, queimou as costas e os pés. As queimaduras são de 2° e 3° graus.

Desesperado, Luiz Ronaldo retornou e entrou no Rio o que piorou a situação e ele perdeu os sentidos, sendo retirado por familiares e encaminhado à UPA, onde ficou hospitalizado até 15h de segunda-feira, sendo transferido para Santa Casa. Diante da gravidade, ele ficou na UTI até às 9h de ontem(5), e foi transferido para Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

A dificuldade, agora, é em relação a esposa de Luiz Ronaldo, ela só pode visitá-lo duas vezes na semana em razão da pandemia. Para se manter, em Porto Alegre, familiares estão organizando rifa e um risoto. Qualquer ajuda é bem-vinda, pode ser em valores ou em ingredientes para o risoto.

A cunhada, Bruna Miranda, informou que o risoto será dia 16 de janeiro, na rua Hugo Giacomonni, 309, bairro Promorar, Zona Leste. Também será disponibilizada uma rifa.

Interessados em auxiliar podem entrar em contato através do número 55 99634-1603. Esse número, também, é o PIX da Bruna.

Além da cunhada, a mãe Carmelita Hoffmann e Mariza Oliveira também estão auxiliando nesta ação solidária. Contato: 9 99 577962.