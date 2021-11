Depois de quase dois sem o encantamento do Natal- a maior festa cristã da humanidade, este ano, com mais de 65% da população de Alegrete vacinada com as duas doses, o final de ano parece que será bem mais colorido.

Mas ver a emoção de uma criança olhando a árvore de Natal em uma loja da cidade traduz o que significa aos pequenos a magia da festa.

Homens são presos, na BR 290, com ovelha carneada em mochilas

Murilo Rodrigues com pouco mais dois anos, simplesmente se encantou ao ver a árvore montada e toda colorida. A mãe disse que parece que só agora entende um pouco do que seja tudo isso. Depois quis pegar os enfeites e como toda criança correr pela loja.

O encantamento de uma criança diante de uma árvore de Natal

Decio Marini lança e-book Alegrete Antigo em Fotos

Uma linda imagem do menino em um dos símbolos da maior festa cristã da humanidade nos faz acreditar em mais humanidade perdão, amor cristão e solidariedade, depois de dias duros da pandemia que ainda não acabou.

A Prefeitura tem a promoção Natal Iluminado que vai premiar as casas e empresas mais bem decoradas com descontos de IPTU para o exercício de 2022 A quem se inscreveu no site da Casa do Empreendedor até o ultimo dia 14.

O encantamento de uma criança diante de uma árvore de Natal

Até o momento a cidade não entrou de forma mais efetiva no clima de Natal e festas de final de ano.