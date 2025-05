O enigma do cofre abandonado na Praça Getúlio Vargas

Entre bancos, árvores e o vai e vem cotidiano, um cofre repousava, solitário, na área de estacionamento. Um objeto pesado, de estrutura robusta, daqueles que se imaginam ocultos em escritórios ou fundos de estabelecimentos comerciais, agora figurava em pleno espaço público, como se aguardasse explicação.

O cofre estava acompanhado de um carrinho de supermercado posicionado sobre ele, como se marcasse território ou indicasse um ponto de referência — um detalhe que ampliou o enigma ao redor da aparição inesperada desse objeto pesado e resistente. Várias perguntas surgem quase imediatamente: como foi parar ali? Quem teria a força necessária para transportar um volume tão pesado pelas ruas da cidade?

Há quem levante a hipótese de que o cofre teria caído de algum veículo, talvez uma caminhonete que trafegava pela região, onde o peso significativo pode ter provocado um desequilíbrio inesperado, culminando na perda da carga em plena praça pública. No entanto, o fato de o carrinho estar diretamente sobre o cofre abre outra linha de raciocínio — teria o carrinho sido utilizado para carregar o objeto? Ou teria ocorrido um acidente, com o carrinho virando e o cofre ficando ali, como um marcador silencioso da ocorrência?

A ausência de marcas no solo ou outros vestígios que apontassem o trajeto do cofre apenas adiciona uma camada a mais de dúvida. E, considerando seu peso e a dificuldade de locomoção, é difícil imaginar que tenha sido simplesmente deixado ali sem esforço e planejamento. A hipótese de uma tentativa frustrada de furto, em que o cofre tenha sido removido de um local original mas abandonado diante do peso e do risco, também entra na lista de possibilidades.

O que fica é que não é trivial carregar um cofre dessa magnitude, especialmente pelas vias da cidade, sem chamar a atenção. Fica, então, o mistério — como ele foi parar ali?

Durante a tarde, a Brigada Militar foi acionada em razão do cofre e o apreendeu, encaminhando-o à Delegacia de Polícia de Alegrete. Contudo, até o momento, a origem do objeto permanece desconhecida.