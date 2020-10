O ex-secretário do Município que infartou aos 36 anos diz que teve uma segunda chance

O engenheiro civil Huillian Severo, 36 anos, tem comemorado a recuperação após sofrer um infarto recentemente. Em entrevista ao PAT, ele falou sobre o susto e afirmou que quer ter saúde para ver seu filho crescer.

No último dia 29 de agosto, como de costume, o engenheiro saiu de casa para trabalhar. Huillian disse que, ao chegar no escritório, na Barão do Amazonas, percebeu um desconforto. Ele acrescentou que tinha algumas tarefas, dentre elas ir na Prefeitura e também, ir na Ritt Construtora.

Mas, assim que entrou sentiu uma dor no peito e um mal estar. Uma sudorese e tortura na sequência. Ele saiu do ambiente e sentou no portal, depois resolveu pegar o carro e dar uma volta, pensou que abrir os vidros e esparecer um pouco fosse resolver. Segundo o engenheiro, a dor diminuiu e ele realizou todas as demandas, foi na Prefeitura e na Ritt.

Ao concluir o que precisava ser feito, resolveu ir pra casa e falou com o pai. Explicou que estava com muita dor no peito e o convidou para acompanhá-lo no hospital. “Cheguei no hospital e o Dr Dauro estava no ambulatório, logo passei os sintomas e ele me deu a medicação e solicitou um eletrocardiograma. Fiz o exame e retornei para consulta. Nesse momento, ele mandou que eu ficasse sentado em repouso. Trocou o plantão e entrou o Dr Claudionor Brum.

Ao olhar os exames solicitou mais um de sangue relacionado às enzimas e pediu para que eu retornasse depois de seis horas. Fui para casa e quando chegou perto de cinco horas e meia, não aguentei a dor, nesse momento estava insuportável e retornei para Santa Casa, até o momento, não havia indicação de que eu estaria infartando ou tivesse infartado. Entretanto, na segunda vez que cheguei no hospital, ao refazer os exames deu tudo alterado, então fui direto para a UTI ” – explicou.

O engenheiro segue a narrativa comentando que, ao chegar na UTI conversou com o Dr José Fabio que o tranquilizou e de imediato acionaram um cardiologista. No mesmo dia, já o encaminharam para Santa Maria com a a indicação de um cateterismo. Naquela noite, Huillian chegou na UTI do hospital em Santa Maria.

Ele lembra que lá fizeram uma gama de exames e marcaram o cateterismo para dia 31, por coincidência, no dia do seu aniversário. Por esse motivo, o engenheiro destaca que tem que comemorar em dose dupla, pois não só comemorou o aniversário, este ano, como renasceu. Teve mais uma chance de permanecer ao lado daqueles que ama.

Sobre o procedimento, ele acrescenta que na hora não foi ruim, porém, o pós foi traumatizante pela dor e desconforto. Ficou 10h sem poder se mexer e com uma dor que tão cedo não vai esquecer, pois era muito aguda. Ele fez o procedimento pela virilha.

Com todo esse quadro e por ser jovem, ter apenas 36 anos, sendo que o infarto ocorreu aos 35 anos. Foi inevitável questioná-lo sobre sua rotina e alimentação. O engenheiro disse que nunca foi de comer fritura, sempre evitou, mas concordou que estava com sobrepeso e a alimentação não era uma prioridade. Para contribuir, cita que o período em que esteve à frente da Secretaria de Infraestrutura de Alegrete, com todas as demandas e responsabilidades, foi um período de muito stress. “Há uma sobrecarga em razão do intenso trabalho, além do trabalho como engenheiro que é algo bem complexo, exige muito tempo de raciocínio e responsabilidade, aliado ao quadro familiar que já tem um histórico de problemas cardíacos.” – completou.

Huillian disse que no período em que sofreu o infarto estava com 89 kg, pouco tempo depois, já está com 78. Ele destaca que mudou a alimentação passou a comer de forma mais saudável e isso melhorou tudo, até mesmo a disposição, pois quando estava com sobrepeso, sentia muito sono. Nesta semana, iria realizar exames de contraste para saber as sequelas do infarto no coração, mas disse que está bem, acredita no milagre.

Para ele, tudo o que aconteceu deixou uma lição de vida que vai levar a pé da letra. “Não devemos nos sobrecarregar, tudo deve ser realizado, mas também dentro da medida do possível. É indispensável priorizar a família e se cercar de pessoas do bem de amigos. Problemas sempre vão existir, precisamos administrá-los” – encerrou.

