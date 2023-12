O “Exército” da solidariedade está nas ruas da cidade neste final de semana

Alegrete se viu tomada por uma onda de solidariedade no sábado(9), com a realização da Cavalgada do Bem e a Gincana Solidária. O evento, que teve início pela manhã, no Parque dos Aguateiros, reuniu 14 grupos de tradicionalistas determinados a percorrer 50 bairros da cidade em prol de uma nobre missão: arrecadar alimentos para quem mais precisa.

Coordenada por Cléo Trindade, a Cavalgada do Bem é um esforço conjunto de diversos grupos tradicionalistas, que se unem para percorrer as ruas do município e arrecadar doações. A ação seguirá ao longo deste domingo (10), ampliando o alcance da empatia.

Ao longo da tarde de sábado, a banda Rota 290 de Alegrete animou o público presente no Parque dos Aguateiros, convidando todos a participarem de uma mateada descontraída. O ambiente festivo proporcionou momentos de descontração e integração entre os participantes, reforçando o espírito comunitário que permeia o evento. O Prefeito Márcio Amaral e a presidente do MDB Jovem Vanessa Moraes, também estiveram no Parque.

A Gincana Solidária, organizada por Cléo Trindade, já está em andamento há mais de uma semana. O encerramento, previsto para este domingo, será marcado pela premiação dos três primeiros colocados, contemplando os CTGs que mais arrecadaram, os piquetes e as invernadas. Além disso, está em jogo um prêmio em dinheiro no valor de mil reais, distribuído de acordo com as regras estabelecidas e as categorias participantes. Além disso, também haverá o sorteio de diversos brindes.

Toda a arrecadação, do primeiro dia, que ultrapassou a marca de 1 tonelada de alimentos, permanecerá em Alegrete, graças à parceria estabelecida com o Banco de Alimentos coordenado por Adão Roberto. Essa colaboração entre tradicionalistas, comunidade e instituições locais fortalece os laços sociais e reforça o compromisso de Alegrete com o bem-estar coletivo.

A cidade de Alegrete se destaca no cenário estadual, sendo uma das duas com as maiores mobilizações no evento. Ao todo, foram 161 cavalgadas realizadas em 89 cidades, com Alegrete e Santana do Livramento liderando o movimento com 14 grupos em cada localidade.

Fotos PAT e Vanessa Moraes