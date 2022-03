“O fogo destruiu tudo o que eu tinha”, comenta jovem que perdeu a casa em incêndio

Share on Email

Um jovem, de 18 anos, ficou muito abalada ao perder tudo na madrugada de ontem(28). Ela estava na casa de um familiar quando, por volta das 4h, ficou sabendo que havia um incêndio.

A jovem disse que a sua casa era simples e havia construído com ajuda de amigos e familiares. Por esse motivo estava muito triste ao perder tudo que adquiriu. Ela residia no bairro Honório Lemes e teve a casa consumida pelas chamas na madrugada de segunda-feira. Todas as roupas, objetos pessoais e móveis que tinha adquirido, foram destruídos.

“Como meu irmão saiu para trabalhar, eu não queria ficar sozinha, fui para casa de um familiar. Não acredito que isso tenha acontecido sem origem, penso que esse incêndio foi criminal.”- comenta.

A jovem precisa de ajuda para recomeçar, por esse motivo, quem quiser auxiliar pode entrar em contato através do telefone 55 99973-1849 – Érica.

Uma guarnição dos Bombeiros de Alegrete, atendeu a ocorrência na madrugada.