O golpe do nudes continua fazendo vítimas e os valores são altos

Um homem foi vítima do conhecido golpe dos nudes. Ele procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete e revelou que recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que ressaltou ter encontrado no celular da filha, menor de idade, conversas e fotos trocadas com a vítima.

O golpista também afirmou que, no momento havia ficado furioso e teria quebrado tudo que tinha dentro de casa. Por esse motivo, solicitou ao homem o valor de R$ 10.800,00, para que pudesse comprar móveis novos.

Caso contrário ele iria até a Polícia e entregaria as conversas e fotos. Além disso, falou à vítima que ela seria presa em frente à sua mulher.

Diante da situação o homem ligou para um amigo e pediu para ele fazer o depósito no valor de R$ 10.800,00, repassando a ele os dados que tinha recebido do golpista.

Porém, após fazer a transferência do valor, novamente a vítima recebeu uma ligação. Desta vez, o indivíduo se identificou como Delegado de Polícia e teria recebido uma denúncia sobre o fato já narrado e, para não prendê-lo teria que depositar a quantia de R$ 35.000,00.

Desesperado, o homem enfatizou que não tinha mais dinheiro. Foi então, que percebeu que havia caído em um golpe.

Já na sexta-feira(26), a vítima recebeu uma ligação da Policia Civil de Passo Fundo. Em uma operação, os policiais realizaram a prisão de 13 indivíduos que aplicavam o golpe do nudes e, diante rastreamento chegaram a números de telefones de vítimas e também a contas que identificaram o depósito que o amigo da vítima realizou.

No registro realizado na DP de Alegrete, o homem não informou se poderá ser ressarcido do valor. Esse tem sido um golpe recorrente na cidade. Muitas ocorrências foram feitas nos últimos meses. Geralmente, um perfil no facebook de uma mulher bonita, pede amizade e durante a conversa começam a trocar nudes. Assim que a pessoa consegue concluir a troca, os golpistas passam a chantagear a vítima solicitando valores.