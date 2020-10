O golpe do WhatsApp e suas variantes deu prejuizos mais de 4.800 a uma alegretense

Alegretense foi ludibriada e caiu no golpe do WhatsApp clonado.

Segundo ocorrência, a vítima declarou que recebeu mensagens como se fosse um sobrinho. O mesmo solicitou o depósito de R$ 4.989,00. Sem desconfiar, pois a mensagem constava até mesmo com o seu apelido, a mulher realizou a transferência de sua conta no Banco do Brasil, para uma conta do mesmo banco, em nome de Mayra Vieira, Goiana- GO.

A vítima só desconfiou de que poderia ter caído em um golpe quando o “sobrinho” enviou outras mensagens solicitando outros valores para transferência. Foi então, que ela entrou em contato com o sobrinho via telefone e soube que o mesmo não havia solicitado nenhum valor. A mulher foi ao banco e posteriormente à Delegacia de Polícia, orientada para que efetuasse um registro policial sobre o ocorrido.