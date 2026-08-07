O IFFar – Campus Alegrete estará de portas abertas no sábado para mostrar todas as possibilidades de cursos

Quem for ao campus do IFFAr, na localidade do Distrito de Passo Novo, poderá visitar laboratórios, projetos, espaços de ensino, pesquisa, extensão e produção, conhecer os animais e participar das atividades preparadas para toda a família. A direção do campus faz o convite e diz que os convidados de Alegrete, Manoel Viana e outras cidades podem ir e levar o seu chimarrão, reunir a família e venha passar a manhã no Instituto. O IFFAr dissemina conhecimentos e cultura em nível médio e superior aqui em Alegrete com ingressos pelo Enem, de forma gratuita, a quem busca uma profissão em nível médio ou superior.

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O evento a “Comunidade no Campus” é gratuito e aberto à comunidade e será das 8h às 12h.