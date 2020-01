O inspirador exemplo da alegretense que emagreceu mais de 50 quilos sem cirurgia

Ter força de vontade e determinação para mudar uma situação que muito incomoda não é tarefa fácil a ninguém Assim é para emagrecer e foi isso que passou a jovem Luana Lopes Pereira de 27 anos.

Não existe um momento certo, porque cada pessoa é diferente, tem a sua história, seus medos, suas inseguranças, seus traumas, suas dificuldades, seu corpo, seu organismo, sua genética…e por aí vai.

-E não importa quantas vezes todos falem que precisamos emagrecer, mudar nossos hábitos. Aliás, fica a dica aqui também, aos amigos, familiares, cônjuges de que a mudança só acontece de verdade quando ela vem de dentro para fora. Isso não apenas na questão do emagrecimento, mas em todas as mudanças que desejamos fazer na vida, ressalta.

Luana diz que não adianta querer ficar forçando, uma hora esse momento chega, alguma “chavinha” de fato gira e tudo passa a fazer sentido e a pessoa passa a querer mudar. E quando isso acontece ela garante que começamos de verdade e toda a nossa vida muda. – E o mais bonito disso é “o mudar por nós mesmos e não por ninguém” (nem nada mais)! Só assim, que de fato a pessoa consegue realmente. E não apenas começar,mas também persistir (que é tão importante quanto iniciar , destaca.



Ela estava acima do peso há cerca de 5 anos, teve uma depressão profunda e engordou muito, não tinha vontade de nada, nem de sair até a frente de casa, passava só deitada comendo e dormindo. Nesse tempo fez dietas malucas, tomou remédios para emagrecer, foi a médicos, nutricionistas.

Até chegou a conseguir resultados, mas logo depois, engordava tudo de novo e, muitas vezes, o dobro. -Isso porque, ela não estava de fato motivada a mudar, a ser uma pessoa mais saudável e a mudar seu estilo de vida. Diz que estava sendo pressionada (pela sociedade, pela família e etc) a emagrecer. Simplesmente porque “temos que ser magros”, porque a gordofobia, os preconceitos, o bullying fazem parte diariamente da vida de uma pessoa obesa, ponderou.

Porém se a motivação não é de dentro para fora e não é real e genuína, por um bem maior (que vai muito além da estética). Simples assim! Nunca imaginei que seria dessa forma. E foi!

Isso faz exatamente um ano, quando começou a sua luta contra a balança, não foi fácil mas não impossível, pois até então pensava que só iria conseguir fazendo bariátrica , pois cheguou aos 130 kg, “mas Deus é tão bom que coloca pessoas no nosso caminho. Encontrei a Ana e o Hector ,que vendiam produtos naturais, foi aí que tudo começou e passei a ser cliente, depois representante do Marita e Chá Sb. -Comecei a ver os mostrar os resultados em mim com os produtos pois, me questionava frequentemente :



– Como uma representante vai vender produtos de emagrecimento sendo gorda?

Um prima, Adriana Fagundes, a incentivou a ir para academia com ela, sempre ao seu lado, dando motivação para que não desistisse, juntamente com os professores da Flex sempre ajudando muito.

Ela era sedentária e com problemas de hipertensão,taquicardia, e os exercícios eram bem restritos no começo, não conseguia fazer muitas coisa. Mas a determinação e vontade de Luana fizeram, em um ano, ver processo de mudança em seu estilo de vida.

-Ainda estou longe de terminar, ainda tenho muitas metas e desafios a atingir e as mudanças serão eternas, novos hábitos que vou levar para vida. Mas em 1 ano, já percebi e aprendi tanta coisa. Porque não é apenas uma história de alguém que conseguiu emagrecer de maneira saudável e blá… blá… blá. Mas sim, uma mudança interna, de vida, e todas as dificuldades e detalhes por trás disso. Então, nada mais justo do que compartilhar a minha experiência com outras pessoas”, fala emocionada.

Ela agradece a Deus, por lhe dar forças para seguir em frente, aos seus familiares, minha prima Adriana Fagundes,pois sem ela não teriar chegado até aqui, aos meus professores da Flex que estão sempre me dando força, em especial à Michele Lagreca ,Fernanda Pedroso,Gabriel Rubim e Fernando..

Já se foram 50 kg eliminados. É possível sim, sem bariátrica, apenas com força, foco e determinação!!

Alimentação, atividade física. Chá_Sb, Café_Marita

A historia da alegretense que saiu de 130 quilos para menos de 80 já rendeu uma entrevista em uma revista de nível nacional Pro Saúde Motivacional de São Paulo e Revista Maravilhas da Terra. de Jundiaí- SP

Vera Soares Pedroso