O justo convite de Eduardo Leite para José Ivo Sartori

Compartilhe









184 Shares

Ex-governador foi convidado pelo atual para que inaugurassem, juntos, a Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul.

O governador Eduardo Leite revelou, nesta sexta-feira (28), que convidou o ex-governador José Ivo Sartori para participar da inauguração da Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul. A cadeia foi aberta hoje, mas pensada e viabilizada ainda no governo anterior. O governador disse ter telefonado diretamente para seu antecessor:

— Convidei a ele para estar aqui, mas está recluso por se enquadrar na faixa de risco (do coronavírus), tomando os devidos cuidados. Telefonei ao ex-secretário de Segurança Púbica Cezar Schirmer, que também em função do período eleitoral não pode estar aqui.

Segundo Leite, a iniciativa é uma “referência” aos idealizadores.

— Parece pouca coisa, mas nós nos habituamos a ver, em vários governos, a interrupção daquilo que viesse a ser feito por um antecessor apenas para garantir a sua própria marca. Nosso governo tem um olhar de evolução, sem romper com aquilo que tenha se iniciado de positivo nos períodos anteriores — comentou.

Leite disse que “buscou dar velocidade” ao processo. Apesar disso, a penitenciária foi inaugurada com quase nove meses de atraso.

O presídio, inicialmente, vai funcionar como centro de triagem para presos durante a pandemia. Eles irão ficar no local durante 14 dias antes de ingressar no sistema prisional. A cadeia é fruto de permuta de terrenos do Estado com uma construtora. Entre eles, o ginásio da Brigada Militar, na esquina da Silva Só com a Ipiranga, em Porto Alegre.

ZH – Kelly Matos /Vitor Rosa