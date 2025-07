O legado da alegretense Maria Terezinha Leal Santos

Conforme importante pesquisa do historiador e professor Márcio Jesus Ferreira Sônego, atual coordenador do NEABI, é possível saber quem foi a alegretense Maria Terezinha Leal Santos. Nesta sexta-feira (25), o Centro de Cultura Afro-Brasileira exalta o Dia da Mulher Negra Alegretense, Latina e Caribenha e nada mais justo que através desse trabalho do historiador Sônego, saber um pouco mais do legado dessa negra alegretense.

Maria Terezinha nasceu em Alegrete, no dia 06 de agosto de 1927, e faleceu na cidade de Porto

Alegre, no dia 07 de novembro de 2000.

Conhecida carinhosamente, como “a querida Dada” ou “a abelha-mestra”, era filha de Clotário Estulano dos Santos (operário/pedreiro) e Ester Leal Santos (doméstica). Tanto Clotário, como Ester, tiveram experiências marcantes no município, principalmente, no meio comunitário e dentro do associativismo negro. Ester teve um protagonismo reconhecido junto à comunidade alegretense, inclusive lhe sendo feita uma homenagem póstuma, denominando uma rua da cidade com seu nome, no ano de 1992.

Já Clotário, falecido no dia 25 de julho de 1964, com 78 anos de idade, aparece como sócio do Clube União Operária de Alegrete, desde o ano de 1929. Maria Terezinha iniciou sua trajetória acadêmica cursando os cursos de pedagogia e filosofia, na extinta faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegrete (Fafial) e pós-graduação em Especialização em Educação na mesma instituição. Como docente, lecionou por 30 anos no então curso de aplicação do Instituto de Educação Oswaldo Aranha, no qual também atuou como gestora da escola, ocupando cargos como o de vice-diretora. Na escola Oswaldo Aranha, Maria Terezinha ainda se destacou pelas ações desenvolvidas na biblioteca, onde se notabilizou como uma grande contadora de histórias infantis para os alunos.



Além disso, como educadora, Maria Terezinha ocupou a posição de vice-diretora na Faculdade de

Filosofia de Alegrete. Dentre outras funções, foi conselheira tutelar do município e participava como

colaboradora e secretária-geral do Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete (CEPAL). No que se

refere à sua militância no movimento negro local, ela integrou como conselheira o primeiro núcleo de

participação e desenvolvimento da comunidade negra de Alegrete.

Maria Terezinha Leal Santos foi vereadora duas vezes. Elegeu-se primeiramente suplente de vereador, sendo que em 1955 candidatou-se novamente, e foi eleita a primeira vereadora negra em Alegrete, um pioneirismo na Câmara de Vereadores do município.

No mandato como vereadora foi relatora da Comissão de Orçamentos do Município e secretária da Mesa Diretora e, por várias vezes, assumiu a presidência da Câmara, período discutiu-se, pela primeira vez um Plano Diretor para a cidade.

Além disso, durante a ausência concomitante do então prefeito e de seu vice, Maria Terezinha assumiu a

chefia do Poder Executivo, sendo prefeita substituta do prefeito Waldemar Borges na época.

Foram inúmeras as funções desempenhadas por Maria Terezinha Leal Santos na cidade de Alegrete. Dentre as homenagens recebidas da comunidade alegretense, Maria Terezinha foi agraciada com vários prêmios, entre eles, o de vereadora emérita em 1989.

No ano de 1972, o Clube União Operária de Alegrete (clube social negro da cidade), homenageou Maria Terezinha, na ocasião lhe foi entregue um cartão de prata. Recentemente, foi uma das mulheres negras homenageadas no samba enredo da Escola de Samba “Nós Os Ritmistas”, a escola campeã do carnaval de rua de Alegrete em 2023.

No dia 19 de outubro de 2007 foi fundado o Centro de Cultura Afro-Brasileira Maria Terezinha Leal Santos (AFROLEAL), sendo que no início das atividades, as reuniões da entidade aconteciam na sede do Clube União Operária 1o de Maio de Alegrete.

A AFROLEAL é uma associação filantrópica, científica e sociocultural, que tem como objetivo fomentar o ensino, a pesquisa, o desenvolvimento técnico, científico e educacional, com ações e projetos voltados à recuperação e preservação do patrimônio, memória e da história africana e afro-brasileira.