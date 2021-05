O maior quadro de trabalhadores da Santa Casa comemora o Dia da Enfermagem

Compartilhe















Uma das profissões mais valorizadas na pandemia, a enfermagem comemora neste dia 12 – o Dia Internacional da Profissão. No dia 20 do técnico e do auxiliar de enfermagem E a semana da enfermagem é de 12 a 20 de maio.

O maior quadro de profissionais, dentro da Santa Casa de Caridade, é o da enfermagem. São 244 técnicos de enfermagem divididos em enfermagem assistencial, UPA, Centro de Diagnóstico, Centro de Distribuição de Medicamentos, Laboratório. Já enfermeiros padrão são 29 no Hospital.

Foto Arquivo antes da pandemia

A responsável técnica, enfermeira Taiana Silva Ribeiro diz que esses são os que acompanham o paciente desde a chegada e estão em todos os setores do Hospital.

Para muitos são como anjos de branco que além dos cuidados tem uma palavra de conforto, carinho em momentos que as pessoas mais precisam.

Foto arquivo antes da a pandemia

A responsável técnica pela enfermagem da Santa Casa diz que eles são os responsáveis por todos os cuidados com os pacientes desde a chegada e ficam, na verdade, 24h com os pacientes. Já o planejamento e supervisão dos técnicos fica a cargo da Enfermeiros padrões.

“É preciso muita dedicação e vocação par exercer a nossa profissão que agora na pandemia foi uma das mais importantes no Brasil”, destaca.

Vera Soares Pedroso

Fotos arquivos Taiana Ribeiro