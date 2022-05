O mais rotineiro dos golpes coleciona vítimas

Share on Email

Homem depositou mais de R$1.200,00 em uma conta através de um PIX, pois recebeu uma mensagem através do WhatsApp, como se fosse o seu filho.

A vítima disse que o estelionatário estava com a mesma foto do filho em um perfil do WhatsApp, por esse motivo, não imaginou que poderia ser um golpe.

Como ele iria conversar com o filho no escritório que ambos trabalham, disse que após a solicitação do valor, fez o PIX na conta de uma mulher.

Todos os dados foram repassados ao setor de investigação da Polícia Civil. Mesmo que a foto seja a mesma, sempre que ocorrer a troca de número, é indispensável que a pessoa confira com o familiar se ele realmente está solicitando o auxílio financeiro.