O Menino Márcio sofreu uma maldade Inominável; as imagens confirmam a barbárie

A morte de uma criança, muitas vezes, é quase indescritível. Uma frágil vida interrompida tão brutalmente por quem devia protegê-la. Fica a horrível sensação de que os cuidados deram lugar a desumanidade e que estamos falhando como sociedade.

No caso do pequeno Márcio, morto de forma violenta pelo pai, as agressões podem ter começado na última quinta-feira(13), porém, o espancamento que sofreu o menino de 1 ano e oito meses, que já trazia em seu nome a palavra “Anjos”, foram no dia, no fatídico domingo. As pessoas que presenciaram a cena daquele menino chegando ao hospital nos braços do pai assassino jamais imaginariam que, por dias, noites e, talvez, meses, ele sofreu sem ter a quem recorrer.

A explicação é pelo fato de que ele não tinha nenhuma outra comorbidade como febre, por exemplo.Um indicativo que o coágulo no cérebro e as lesões na pele, inevitavelmente, iriam provocar, se a gravidade fosse há três dias. Essa foi uma das explicações do médico pediatra Antônio Roberto da Silva Nunes, um dos responsáveis pelo atendimento a Márcio Anjos Jaques.

A entrevista do pediatra com o PAT, tem como finalidade demonstrar a crueldade com um ser tão inocente e inofensivo, que sozinho, jamais iria se defender. Antes mesmo de completar os dois anos, de forma brutal, o menino teve a vida ceifada por quem deveria protegê-lo, que talvez, ele amasse com toda a sua pureza e ingenuidade.

Márcio, não teve a oportunidade de ir à escola, fazer amigos, brincar de forma tranquila e natural como deve ser a infância de toda criança. A selvageria da agressão para calar um choro, revolta. Pois, essa foi a explicação do pai de 19 anos ao Delegado de Polícia de Alegrete, ao confessar que agrediu o filho com uma taquara, porque ele estava incomodado com o choro do filho.

Na versão dele, isto teria ocorrido, na quinta. Na sequência, teria deixado o filho aos cuidados dos tios e teria ido para zona rural. Posteriormente, no domingo, quando retornou encontrou o filho convulsionando e prestou socorro.

Porém, a avaliação do médico pediatra é mais chocante:’ esse menino pode ter sofrido agressões na quinta, talvez tenha sido vítima dos maus-tratos de quinta a domingo, contudo, é evidente que as lesões mais graves foram no dia em que ele internou, com um quadro gravíssimo na UTI da Santa Casa.

Ao chegar no ambulatório, apresentava um quadro de convulsões e estava inconsciente. Por poucas vezes despertou, em todas, a única reação era o choro. Que ele também não tinha força o suficiente e acabava por desfalecer, novamente.

As cinco horas que esteve dentro do hospital, foi de uma verdadeira corrida contra o tempo, pois sabia-se que o estado de saúde era muito grave. À medida que as horas iam passando, dentro de todas as possibilidades todos os exames foram feitos e o mais grave de todos os resultados foi em relação à lesão cerebral. Ele teve traumatismo craniano e hemorragia.

Ao ver o rosto e o corpo, uma imagem que, em 33 anos de profissão, fora casos específicos como acidentes,o pediatra disse que nunca havia presenciado.

A face estava tomada de hematomas, volto a dizer, que pela vermelhidão da pele, a maioria dos ferimentos foram de poucas horas antes. Além de um corte na perna que ainda sangrava.Um ferimento de dias, não iria apresentar aquele aspecto, descreve o médico.

Na boca, a falta de muito dentinhos que pareciam ter sido arrancados, embora tenham sido, mas não se sabe de que forma. Se realmente foi com as pauladas ou de forma ainda mais cruel. A cena chocou” – admitiu o pediatra.

Se a morte é uma das dores que mais fere o ser humano, quando se trata de crianças a questão assume um sofrimento muito amor.

Vidas em flor, desabrochando, ceifadas e, algumas, de forma brusca. Acidentes no lar, no trânsito. Enfermidades que rompem de repente o fio da vida e, àquelas que são brutalmente assassinadas.

O pediatra contou que teve insônia depois do atendimento, pois a imagem daquele menino era constante. O experiente profissional alerta que agressões, choros e qualquer suspeita, devem ser denunciadas. As crianças precisam ser afagadas e protegidas sempre.

A figura do pai ou da mãe são sempre o maior refúgio, os que devem por direito e dever educá-los e dar o amparo necessário, mas nunca com a violência, somente com amor.

Durante a entrevista, o questionamento é inevitável: quem falhou? Falhamos todos? O sistema também apresentou suas falhas? Será que aquelas pessoas que ouviram o choro incessante de Márcio vão conseguir colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila? Que mal tem um sorriso espontâneo, um pedido de colo, de alimento e de carinho? O choro, que tanto incomodava o pai, talvez fosse a maneira em que Márcio suplicava seu amor. O choro que não foi ouvido e a tragédia que não foi evitada.

Em um quarto na casa onde a mãe do menino está residindo com a companheira e o bebê, a parede enfatiza o recomeço. A mãe que faz tratamento no Caps AD, buscou ajuda, foi acolhida pela psicóloga Nádia Mileto, conseguiu um lar, doações e, retomou às rédeas da sua vida. O sonho, era ter Márcio em seu novo lar, onde ela estava de forma simples, mas com muita vontade, organizando tudo.

Na entrevista coletiva com Delegado Valeriano Neto, ele enfatizou que o pai havia confessado o crime. Citou que ele já estava preso e a preventiva solicitada. Quando questionado em relação aos tios, por qual motivo teriam sido tão insensíveis à dor de um inocente, a resposta foi que o inquérito ainda segue. Também, não houve nenhuma observação relacionada à mãe, apenas o mesmo procedimento, de que tudo será investigado.

Na manhã de segunda(17), após o comunicado do óbito de Márcio, o dia ficou cinzento, mesmo com o forte sol, impossível sair às ruas e externar alegria. Em todos os cantos, o assunto se fez presente, em outros municípios no estado e veículos de comunicação o Município ficou na “Capa”. Uma notícia que lamentavelmente foi destaque pouco menos de dois meses do Dia dele, Dia da Criança. O dia que ele deveria ganhar o carrinho que tanto esperou, a roupa e o calçado. Independente da escolha, sem saber se outrora ele teve essa sensação, de saber o que é ser feliz ao receber um chocolate, um pirulito ou um abraço. Agora simplesmente ficam os ‘porquês’, as possibilidades e a vontade de muitos pais em ter a oportunidade de resgatá-lo, de dar-lhe a chance de ter uma escolha, fosse ela de carreira, de caráter e de desejos. A violência assombra, choca, assusta, apavora e tem a capacidade de colocar centenas a chorar por suas consequências. Que as lágrimas sejam de alegrias, e que da nossas crianças a única coisa que seja tirada em sua infância sejam os medos, a insegurança e o excesso de confiança quando estão prestes a cometer algo ‘perigoso’. As imagens assustam, impactam e revoltam. Essa é uma forma de demonstrar que não se pode calar diante de uma barbárie como esta. O choro, pode ser ‘balda’ como muitos dizem, mas também é o pedido de socorro de muitos inocentes. Denuncie qualquer situação que indique maus-tratos ao Conselho Tutelar, Brigada Militar, Polícia Civil e Ministério Público.

(Foto Promotora de Justiça da Infância e da Juventude, Luiza Losekann – arquivo)

A posição da Promotora de Justiça da Infância e da Juventude, Luiza Losekann é a seguinte:

Em relação à morte do menino de 1 anos e 8 meses, na madrugada desta segunda-feira, 17 de agosto, no município de Alegrete, a promotora de Justiça da Infância e da Juventude, Luiza Losekann, informa que não havia acompanhamento dele no Ministério Público. Dessa forma, neste momento, o foco da atuação na área de proteção é avaliar o bem estar dos demais menores que se encontram sob a responsabilidade dos envolvidos.

Com relação à questão criminal, cabe à Polícia investigar e apontar os culpados para depois encaminhar o caso ao Ministério Público, que já está acompanhando as investigações e emitiu parecer sobre a prisão preventiva do pai da criança, que confessou o crime.

As fotos foram descaracterizadas não somente pela questão legal, mas porque não desejamos dividir com vocês tamanho infortúnio e o choque que certamente elas causariam. Vamos publicá-las, mesmo desfocadas, para que todos saibam que por trás desses efeitos colocados em cada ferimento, existe o registro de uma barbárie. E que além do autor não ficar impune, sirva de alerta para que todos nós estejamos vigilantes para que essas atrocidades sejam evitadas e que cada um faça sua parte para um mundo mais humano para as crianças.

Flaviane Antolini Favero