O mundo animal invadiu os lares brasileiros; veja o ranking dos bichinhos preferidos

No Brasil, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), há mais de 140 milhões de pets vivendo nos lares brasileiros. Desse total, 25 milhões são gatos, 40 milhões são aves e 55 milhões são cães. Há ainda 19,4 milhões de peixes ornamentais e 2,4 milhões de “outros animais”, categoria que engloba desde pequenos mamíferos, como hamsters, coelhos e porquinhos da Índia, até répteis e anfíbios. O mercado pet, anualmente, fatura quase R$ 35 bilhões e tende a crescer nos próximos anos.

Como evidenciado na pesquisa, os cachorros são os pets mais presentes nos lares brasileiros. Como diz a famosa frase “o cachorro é o melhor amigo do homem”. Mas não pensa que criar um cão é uma tarefa fácil. Adotar esse animal requer planejamento. A lista de responsabilidades inclui: comprar ração, passear, brincar e levar ao veterinário. Como o ser humano, é importante que o seu bicho, periodicamente, vá ao veterinário. Fazer “exames de rotina” com frequência pode evitar o surgimento de doenças perigosas. E você sabia que o mau hálito em cachorros pode ser sinal que algo não vai bem com a saúde deles?

Apesar de o bafo ruim estar, na maioria das vezes, relacionado à falta de escovação dos dentes, não é bom arriscar e ficar em casa sem fazer nada. Sempre é bom ter o auxílio de um veterinário nessas horas, pois o simples acúmulo de resíduos na boca desses animais pode evoluir para tártaro e problemas mais sérios. Na sequência, apresentamos algumas dicas de tratamentos caseiros para combater o mau hálito em cachorros.

A primeira dica da lista é a limpeza regular. A melhor prevenção contra o surgimento de problemas bucais nos seus cães é a limpeza dos dentes. Para isso, é necessário ter em mãos escova e creme dental caninos. Além da limpeza, oferecer petiscos, alimentos e brinquedos de roer, que sejam indicados pelos veterinários, contribui para que o seu cachorro mantenha a higiene em dia. Caso você não consiga escovar os dentes do seu pet, é recomendada uma limpeza periódica em clínicas veterinárias.