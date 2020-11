O poder da fé e a ciência são capazes de reverter graves diagnósticos

Milagre de vida, assim descreve a filha de uma alegretense que passou por momentos muito difíceis, mas que saiu ainda mais fortalecida e, acima de tudo, vencedora.

Dentre as pautas relacionadas à superação, a reportagem teve conhecimento da história da mãe e avó Maria de Fátima Brites Lencina de 62 anos. Em abril do ano passado, ela foi diagnosticada com câncer no ovário, com metástase em outros órgãos. No início, de acordo com a filha Marcieli Lencina, foi um choque para todos, pois jamais imaginavam alguém tão próximo da família, ser diagnosticado ou ter que passar por uma situação muito delicada como foi o período de tratamento. É aquela velha máxima de pensar que as coisas acontecem apenas com os outros e de uma hora para hora se ver dentro de um desafio.

Então começou a luta e o objetivo seria intervenção cirúrgica. Como a doença estava avançada, o médico achou melhor encaminhá-la para fazer sessões de quimioterapia com o objetivo de diminuir o tumor.” Após 7 sessões (de quimioterapia), todas com sucesso, graças a Deus, teve apenas a queda de cabelo sem outros efeitos colaterais”- disse a filha.

Porém, a diminuição do tumor não foi o esperado pelos médicos, não diminuiu, nem aumentou, estacionou. Foi então que o médico falou para ela e para a família que seria o momento de fazer a intervenção cirúrgica.

No dia 22 de setembro ela realizou a cirurgia e a família permaneceu com muita fé, não desistindo de acreditar, que Deus, é Deus do impossível. Lembro que a situação estava muito delicada e apenas um milagre poderia salvá-la- citou.

Marcieli recorda que a cirurgia durou 12 h, que foram angustiantes. Não sabíamos de nada apenas acompanhávamos os médicos entrando e saindo da sala. No total, 13 órgãos tiveram alguma parte retirada, pois o câncer já estava tomando conta de todo o organismo. Minha mãe teve uma parada cardíaca e ficou dois dias desacordada”- relembra emocionada.

Mas, para surpresa dos médicos, no terceiro dia, Maria acordou e estava muito bem, sem sequelas.” É uma guerreira, lutou até o fim, e não desistiu de viver. Foram muitas orações, vibrações positivas, da família, amigos, e até pessoas que não a aconheciam, mas que estavam junto orando e passando forças para ela” destacou a filha.

Por esse motivo, ela que acompanha o PAT, também comentou da importância de falar sobre a luta e superação da mãe, pois muitas famílias podem estar passando por problemas similares. E vê o quanto saber que é possível, que a fé e a esperança são fundamentais pode levar conforto para muitas pessoas.

“Em nome da minha mãe queremos agradecer, todas orações, todos pensamentos positivos, todo amor e carinho dado à ela. E, principalmente, agradecer a Deus por esse milagre, por ter dado uma nova chance de permanecer aqui conosco e aproveitar com sua família. Todas as pessoas que a conhecem, sabe a força dessa mulher. Hoje, ela está bem, se recuperando da cirurgia, terá de fazer mais algumas quimioterapias, e realizar exames, mas o pior já foi vencido, essa mulher é uma verdadeira guerreira” – concluiu.

Flaviane Antolini Favero