O povo do samba mostrou sua força: Assercal lança o Carnaval de Alegrete 2027 em noite histórica

O clube ficou lotado, com foliões ocupando todos os espaços e acompanhando de perto uma programação que reuniu representantes das escolas de samba do município.

Um dos grandes momentos da noite foi a apresentação conjunta dos segmentos das agremiações. Em uma demonstração de união, ritmistas de todas as escolas formaram uma bateria unificada, levando samba e energia ao público.

A corte do Carnaval, rainhas, princesas, musas e musos também participaram da programação e deram brilho à festa. O encerramento ficou por conta de Bellinha Delfim, rainha de bateria da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, que comandou a pista e levantou o público.

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A mobilização também contou com participação especial vinda do Rio de Janeiro. O mestre Ciça utilizou o perfil @carnavalalegrete para deixar seu chamado e convocar os carnavalescos de Alegrete para a grande festa.

Autoridades prestigiaram o lançamento

O evento também contou com a presença de autoridades e lideranças políticas, reforçando a importância do Carnaval para o calendário cultural e econômico do município.

Entre os presentes estiveram o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas; o secretário de Administração, Sérgio Prates; os vereadores Rudi Pinto e João Monteiro; o deputado federal Afonso Motta; Sidi Cardozo, vereador de Santa Maria, representando o deputado federal Paulo Pimenta; o ex-prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello; e a ex-prefeita de Livramento, Ana Tarouco.

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Durante a noite, Fernando Lucas destacou a relevância do evento para Alegrete e para a movimentação da economia local.

União das escolas e expectativa para 2027

O presidente da ASSERCAL, Rodrigo Balsemão, celebrou a participação do público e a união demonstrada pelas comunidades das escolas de samba.

Balsemão também ressaltou o impacto econômico que o Carnaval pode gerar para o município e agradeceu às pessoas e instituições envolvidas na organização do lançamento.

“Esse é o poder do nosso povo”, afirmou o dirigente, ao destacar a mobilização da comunidade carnavalesca.

O Carnaval Fora de Época de Alegrete 2027 já tem datas definidas: 19 e 20 de fevereiro.

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Como o evento ocorrerá logo no início do calendário anual, a diretoria da ASSERCAL trabalha para encaminhar, com antecedência, as demandas necessárias junto à Prefeitura e garantir às escolas as condições adequadas para o desenvolvimento de seus trabalhos.

Segundo Balsemão, o apoio do poder público municipal será fundamental para a realização do evento e para que as agremiações tenham estrutura e condições para preparar o Carnaval.

A noite de lançamento deixou uma mensagem clara: a comunidade carnavalesca de Alegrete está mobilizada. A lotação do clube, a participação das escolas e a união dos segmentos mostraram a força de um dos principais movimentos culturais do município.

Agora, a expectativa se volta para os dias 19 e 20 de fevereiro de 2027, quando Alegrete deverá novamente ser tomado pelo ritmo, pelas cores e pela tradição das escolas de samba.

Fotos: Clic do Vini e assessoria Assercal