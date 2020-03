O primeiro homicídio do ano em Alegrete foi violento e duas pessoas podem ter participado do crime

A morte do paraibano Vicente Pereira de Moraes, de 60 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil, como homicídio. De acordo com o Delegado Valeriano Neto, pelo estilo de vida da vítima, a subtração dos documentos e do celular, não deve ter sido a motivação para o crime.

O pedreiro foi brutalmente assassinado nesta madrugada em sua residência. Ele foi atingido com 19 estocadas de faca, a região do tórax teria sido a mais atingida. Vicente também teve um corte profundo na mão o que evidencia que ele lutou para se defender. Além de indícios que, mesmo depois de caído, ele teria sido atingido com mais três facadas na região da cabeça.

A Perícia chegou por volta das 10h20min, desta quinta-feira(19). Conforme a Polícia Civil, tudo aponta que houve uma discussão ainda no quarto, onde havia uma garrafa quebrada. Há sangue na cama e em outras dependências da casa. “Ele era um homem forte, com certeza lutou muito e, para ser assassinado desta forma, deve ter ocorrido a participação de no mínimo duas pessoas. Mas isso a investigação vai esclarecer” – disse o escrivão.

Também foi solicitada a presença de uma papiloscopista. Há mais de 35 anos, o paraibano reside na cidade. Aqui, ele tem uma irmã. Todos os vizinhos e conhecidos o descrevem como um homem trabalhador, íntegro e muito solícito. Vicente trabalhava como pedreiro.

