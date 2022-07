O primeiro mês de muito sucesso da Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários

No dia 1º de julho Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários completou o seu primeiro mês.

Desde a inauguração da empresa que atua no segmento de transação e efetivação de negócios rurais e imobiliários, os sócios-proprietários Giovane Pretto e Cleusa Alves destacam que estão felizes e surpresos com a grande procura e aceitação do público, tanto comprador, quanto vendedor e também das parcerias que estão se formando.



Ambos avaliam os primeiros trinta dias e aliaram o sucesso, à sua bagagem de conhecimento, experiência e credibilidade, garantindo um atendimento de qualidade e informações precisas na hora da negociação.

A Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários apresenta propostas que facilitam uma negociação segura, tanto na venda quanto na locação.



Trabalham com financiamento bancário pelo Banco TUO, uma opção mais ágil e segura, com juros reduzidos e assessoria do início ao fim da transação. Outra novidade é a parceria com a HS Consórcio, com juros bem abaixo do mercado, conforme já divulgado nas redes sociais. Essa é uma opção para aqueles que não têm pressa em adquirir seu imóvel rural ou urbano e preferem optar pelo consórcio.

Para a locação, Nossa Terra Negócios Rurais & Urbanos destaca a locação com seguro, que não precisa mais a figura do fiador, evitando constrangimentos e demora na hora da locação.



Primando sempre pela qualidade no atendimento, a empresa conta com uma equipe de profissionais preparados, estrutura física centralizada, ampla e moderna, veículos identificados (que facilitam o acesso às propriedades que visitam) e plataformas digitais com transparência e confiança.

Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários, excelência e garantia de sonhos realizados!

Aline Menezes