O profissional da Era Digital

Compartilhe















Quatro competências fundamentais que todo profissional deveria desenvolver

O mundo está participando de uma grande transformação organizacional que tem como principal ferramenta a tecnologia. O home- office sempre existiu, porém com a pandemia aumentou de forma significativa o número de profissionais trabalhando em casa ou até mesmo de forma híbrida. “Não temos certeza de como será o futuro do trabalho, o que sabemos é que a pandemia nos ensinou a importância de desenvolver algumas competências”, disse o docente do Senac Gestão & Negócios, Henrique Canfield.

Para o docente, as conhecidas soft skills (competências comportamentais) e as hard skills (competências técnicas) eram adquiridas de acordo com a necessidade da empresa, dos cargos e o movimento do mercado de trabalho ano após ano. “A pandemia foi um acelerador de futuro e com isso nos mostrou a necessidade de adquirir novas competências e habilidades”, afirmou. Abaixo, Canfield relacionou quatro competências fundamentais que todo profissional deveria desenvolver:

Adaptação: sabemos que essa skill sempre foi importante, principalmente quando falamos da cultura organizacional, quanto mais me adaptar a organização, mas eu sobrevivo e consigo produzir. Com as mudanças que não sabemos quais são em um futuro próximo, adquirir essa competência será fundamental para qualquer profissional. Para se adaptar a diversas situações é necessário ser flexível também.

Competência Digital: que os computadores, tablets e smartphones não são uma novidade, isso já sabemos. Agora saber utilizar ferramentas digitais, sejam elas síncronas ou assíncronas não era muito comum para algumas profissões. A pandemia nos obrigou a saber pelo menos algumas, não por curiosidade e sim por questão de sobrevivência no mercado atual.

Autonomia e Disciplina: alguns profissionais preferem ter autonomia para desenvolver seu trabalho, outros necessitam ter um líder para mostrar o caminho, delegar e cobrar resultados. Disciplina nunca será dispensada, necessária ontem, hoje e sempre. Com o trabalho remoto adquirir autonomia e disciplina será mais que necessário para atingir resultados organizacionais.

Criatividade: talvez mais valorizada em agências de publicidade, hoje muito demandada para resolver problemas complexos da organização. A criatividade será mais valorizada devido a dificuldade financeira das empresas e ao downsizing necessário em virtude da pandemia.

Por onde começar? A sugestão do especialista é o aplicativo Digital Fitness da Pwc. “Neste App você pode avaliar suas competências e habilidades e saber sobre assuntos do mercado de trabalho. E depois sim, decidir como ou qual curso vai buscar para se qualificar”, indicou Canfield.