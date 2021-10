O que abre no feriado da Padroeira do Brasil

Neste dia 12 de outubro é feriado nacional em homenagem à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nos serviços da Prefeitura de Alegrete e orgãos públicos estaduais e federais na próxima segunda- feira é ponto facultativo, com exceção da coleta de lixo que será realizada.

A coleta de lixo será normal na segunda (11),parando na terça e voltando o serviço na próxima quarta-feira, dia 13.

O comércio não abre no dia 12 e, conforme o presidente do Sindilojas, Roberto Segabinazzi, quem quiser poderá abrir neste próximo domingo(10). A informação extra oficial é que muitas lojas de Rede vão abrir neste domingo.

Em relação aos mercados, a presidente do Sindicato dos Comerciários, Elaine Muller informa que, no feriado vão abrir das 8h as 13h.

A Igreja Matriz de Alegrete vai realizar o cenáculo com Maria dentro do templo com inicio as 15h`. Depois será celebrada uma missa que inicia as 18h em honra à Padroeira do Brasil. Mesmo sendo liberado a capacidade da igreja em 50%,, quem for participar do Cenáculo deve obedecer os protocolos de saúde, porque ainda estamos em pandemia.

Foto: Eduardo Silveira