O que as mortes de Michael Jackson e Whitney Houston têm em comum? O perigo das associações entre medicamentos

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos. O laudo do médico-legista apontou intoxicação aguda por propofol, um potente anestésico, e registrou o efeito de benzodiazepínicos como fator contribuinte. Entre as substâncias encontradas estava o lorazepam. O problema, portanto, não foi simplesmente “misturar dois remédios”, mas a combinação de substâncias com efeitos sedativos importantes em uma situação que não oferecia as condições de segurança de um ambiente hospitalar.

A cantora Whitney Houston morreu em 11 de fevereiro de 2012, aos 48 anos. Nesse caso, o laudo apontou afogamento como causa da morte, associado aos efeitos da doença cardíaca aterosclerótica e do uso de cocaína. O exame toxicológico também identificou alprazolam, entre outras substâncias.

Esses dois casos ajudam a entender uma regra fundamental da farmacologia: medicamentos não devem ser avaliados apenas individualmente. Quando diferentes substâncias são utilizadas juntas, seus efeitos podem se somar ou se potencializar. Um medicamento que, isoladamente, produz uma sedação controlada pode provocar efeitos muito mais intensos quando associado a outro sedativo, a determinados medicamentos ou ao álcool.

É justamente por isso que as interações e os problemas relacionados aos medicamentos representam um importante desafio para a segurança do paciente. Muitos eventos adversos não são reconhecidos ou notificados, o que dificulta conhecer sua real dimensão.

Para o paciente, a prevenção começa com uma atitude simples: informar ao médico e ao farmacêutico todos os medicamentos que utiliza, inclusive aqueles comprados sem receita, suplementos, fitoterápicos e o consumo de álcool.

Portanto, a associação entre medicamentos não deve ser encarada como algo banal. Na prática, uma simples combinação pode mudar completamente o efeito esperado de um tratamento. E, muitas vezes, o perigo não está em um medicamento isoladamente, mas justamente naquilo que foi acrescentado a ele.

O tamanho do problema ajuda a explicar por que a segurança no uso de medicamentos é uma questão de saúde pública. Uma revisão sistemática publicada pela Organização Mundial da Saúde em 2024, reunindo dados de mais de 487 mil pacientes, estimou que cerca de 1 em cada 20 pacientes sofre algum dano evitável relacionado a medicamentos. E o dado mais preocupante é que aproximadamente um quarto desses casos é considerado grave ou potencialmente fatal. A própria OMS afirma que os danos relacionados a medicamentos respondem por quase metade de todo o dano evitável observado na assistência à saúde.

As histórias de Michael Jackson e Whitney Houston mostram que, quando diferentes substâncias estão presentes no organismo, a avaliação precisa ir muito além de perguntar qual medicamento foi utilizado. É necessário entender o conjunto. Porque, em farmacologia, às vezes o maior risco não está no remédio que a pessoa tomou, mas na combinação que ninguém percebeu.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567