O que diz a ciência sobre o amor dos animais na vida das pessoas

Quem convive com um cachorro, gato ou até mesmo um passarinho, sabe o quanto esse afeto é genuíno. Mas o que antes era considerado apenas um sentimento subjetivo, hoje tem respaldo da ciência. Pesquisas ao redor do mundo confirmam: o amor dos pets é real e tem um impacto direto — e positivo — na saúde mental e física dos humanos.

Amor que se mede em hormônios

Estudos conduzidos pela Universidade de Azabu, no Japão, mostraram que o simples ato de olhar nos olhos de um cão de estimação aumenta os níveis de ocitocina — o chamado “hormônio do amor” — tanto nos animais quanto nos humanos. Essa substância está diretamente ligada à criação de laços afetivos e ao bem-estar emocional.

Ou seja, quando você olha nos olhos do seu pet e sente aquele carinho, a ciência confirma: é amor mesmo!

Coração mais tranquilo, mente mais leve

Pesquisas publicadas na American Heart Association também apontam que ter um animal de estimação pode reduzir os riscos de doenças cardíacas, baixar a pressão arterial e até diminuir os níveis de estresse. Um estudo da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, demonstrou que pessoas que convivem com pets apresentam respostas fisiológicas mais equilibradas diante de situações estressantes.

Antídoto contra a solidão

Especialmente para idosos ou pessoas que moram sozinhas, os animais funcionam como uma poderosa companhia. A presença de um pet pode reduzir sintomas de depressão, aliviar a solidão e aumentar a sensação de propósito na vida. Em tempos de conectividade digital e distanciamento emocional, o amor dos animais oferece presença real, afeto e empatia.

Terapia sobre quatro patas

Os benefícios dos pets vão além do lar. Cães e gatos têm sido cada vez mais utilizados em programas de terapia assistida por animais (TAA), em hospitais, escolas e instituições de saúde mental. Em Alegrete e região, iniciativas como visitas de cães em lares de idosos já mostraram impactos emocionais positivos em pacientes com Alzheimer ou em recuperação de traumas.

Amor além do adestramento

Pesquisadores como o neurocientista Gregory Berns, da Universidade Emory (EUA), utilizaram ressonância magnética em cães treinados para investigar suas emoções. O resultado? Áreas cerebrais ligadas ao afeto e recompensa se ativavam quando os cães reconheciam seus donos. Isso mostra que o vínculo vai além do condicionamento ou recompensa: há emoção envolvida.

Um elo ancestral

A relação entre humanos e animais tem raízes profundas na história. Há cerca de 15 mil anos, os primeiros cães foram domesticados, não apenas para proteger ou caçar, mas para conviver. A ciência contemporânea apenas confirma o que os povos antigos já sabiam: o amor dos animais é verdadeiro, e transforma vidas.

Seja no sofá da sala, na volta ao lar ou na caminhada diária, o amor dos animais por seus tutores é algo que não se explica apenas com palavras — mas a ciência tem feito sua parte em provar o que o coração sempre soube. E você, já agradeceu hoje pelo amor do seu pet