O que existe dentro de um comprimido além do princípio ativo?

No entanto, a formulação de um medicamento é mais complexa: além do princípio ativo, ela reúne outras substâncias, chamadas excipientes, que contribuem para a fabricação, a estabilidade, a qualidade e o uso adequado do produto.

Embora não sejam responsáveis pelo efeito terapêutico principal, os excipientes desempenham funções importantes. Alguns aumentam o volume do comprimido quando a quantidade de princípio ativo é muito pequena. Outros favorecem a união das partículas, facilitam a fabricação ou ajudam o medicamento a se desintegrar após a ingestão. Também podem ser utilizados para conferir cor e sabor ou formar o revestimento do comprimido.

A escolha desses componentes exige critérios técnicos. Características como solubilidade, tamanho das partículas e capacidade de compactação influenciam as propriedades físicas do medicamento e podem interferir na liberação do princípio ativo. Dependendo da formulação, o revestimento também pode proteger o conteúdo, facilitar a deglutição ou controlar a liberação da substância ativa.

Por isso, dois medicamentos com o mesmo princípio ativo e a mesma dose podem apresentar composições diferentes. Essa variação ocorre, muitas vezes, em razão dos excipientes escolhidos por cada fabricante, de acordo com as características e os objetivos da formulação.

A lactose, por exemplo, é utilizada em diversos medicamentos como diluente, contribuindo para o volume e para determinadas propriedades físicas do comprimido. Apesar de os problemas relacionados aos excipientes serem relativamente incomuns, algumas substâncias podem provocar reações adversas em pessoas suscetíveis, conforme o componente envolvido e as condições individuais. Por isso, é importante conhecer a composição do medicamento, especialmente em casos de alergia, intolerância ou sensibilidade específica.

No Brasil, a composição dos medicamentos é apresentada na bula, que também deve trazer advertências pertinentes quando aplicáveis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece requisitos para essas informações, e as bulas podem ser consultadas no Bulário Eletrônico da agência.

Assim, um comprimido aparentemente simples é resultado de uma formulação cuidadosamente desenvolvida. Enquanto o princípio ativo responde pelo efeito terapêutico, os excipientes contribuem para que o medicamento apresente as características necessárias de qualidade, estabilidade, desempenho e segurança.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567