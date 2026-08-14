O que parecia ser uma denúncia de maus-tratos revelou uma história de sobrevivência, cuidado e recomeço

O caso chegou ao conhecimento da ONG OPAA após uma denúncia envolvendo o animal. Diante da situação, foi realizado um atendimento veterinário para avaliar as condições do cavalo e entender o que havia acontecido.

A avaliação apontou que o animal apresentava um quadro conhecido como “síndrome do fim de semana”, associado ao fato de ter permanecido cerca de dois dias sem trabalhar. Ao retornar à atividade, na segunda-feira, acabou apresentando dificuldades nas pernas e, posteriormente, caiu enquanto estava com o proprietário.

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A situação, porém, não era de abandono ou maus-tratos.

O cavalo é cuidado dentro das possibilidades da família e tem uma função que vai muito além do trabalho. É com ele que o pai leva os filhos para a escola e também recolhe sucatas, atividade utilizada para garantir o sustento da casa.

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A história familiar ajuda a compreender a dimensão das dificuldades enfrentadas. A mãe das crianças deixou o pai, à época, responsável por seis filhos. Atualmente, três permanecem sob seus cuidados.

Com uma renda de aproximadamente R$ 600, ele procura manter a família e cuidar dos animais dentro dos recursos que possui. A realidade é de extrema dificuldade, mas também de esforço diário para garantir aos filhos o básico e seguir em frente.

Diante da situação, a resposta ao chamado também tomou outro caminho.

O cavalo recebeu atendimento de um médico-veterinário particular, em uma ação custeada por um voluntário. O animal foi medicado e acompanhado, permitindo que retornasse para casa.

Mais do que uma ocorrência, o episódio acabou mostrando como uma denúncia pode abrir caminho para enxergar uma realidade que, muitas vezes, permanece invisível.

Por trás do cavalo que caiu havia um pai tentando sustentar os filhos. Por trás da dificuldade havia uma família que precisava de ajuda. E, principalmente, havia um animal que, segundo a avaliação realizada, não era vítima de maus-tratos, mas parte da rotina de uma família que luta diariamente para sobreviver.

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O caso terminou de uma maneira diferente daquela imaginada no início: em vez de uma história de negligência, revelou-se uma história de dificuldade, responsabilidade, solidariedade e recomeço.