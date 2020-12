Caldo de Cana é mais uma novidade do Rei Coxinha em Alegrete

Compartilhe















Rei Coxinha é uma empresa que desde a sua inauguração busca surpreender seu clientes com um cardápio diversificado.

E, para a estação mais quente do ano preparou uma novidade, o Caldo de Cana é uma bebida totalmente natural, moída na hora e proporcionando uma sensação refrescante e agradável.

Além dos combos, com destaque às coxinhas no copo, lanches, porção de fritas, refrigerantes, chopp estupidamente gelado, agora também oferecerá aos seus clientes o caldo de cana.



Caldo de Cana é uma bebida que possui excelente fonte de energia, ajuda na hidratação, fortalece o sistema imunológico, protege as células contra o envelhecimento precoce e tantos outros benefícios para a saúde.

E é com essa preocupação que a Família do Rei Coxinha convida todos a saborear Caldo de Cana.

Rei Coxinha

Endereço: Rua dos Andradas, 446/ Sala A ao lado das Lojas Colombo

Telefone: 3422 2659

Whatsapp: 55 9 9661 5919

Aline Menezes