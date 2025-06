O saldo de um relacionamento narcisista em Alegrete

Uma mulher de Alegrete, recentemente, passou por uma situação dessas e segundo ela o dito “companheiro é narcisista – um comportamento que denota um problema de personalidade que não tem cura e em que a pessoa aos de fora parece “anjos” e aos mais próximos demonstra com o passar do tempo um inferno. A mulher com mais de 40 anos conta que no início eles são bonzinhos para conquistar e depois começam a querer dominar, excluir amigos para poderem enfraquecer quem esta com eles e demonstrarem que estão cuidando e se preocupam com a pessoa. – É uma forma de dominação velada e como se passam por bonzinhos para os de fora muitos não percebem a real situação Eles não podem ser contrariados porque reagem com certa violência e foi o que esta alegretense sofreu e teve os celulares arrebentados.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A mulher que prefere não se identificar, por motivos de segurança, alerta outras mulheres para que não caiam em conversa de pessoas que ao conquistar são boazinhas, fazem de tudo para agradar, porque isso é falácia e, aos poucos, começam mostrar as garras, salienta.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Mas é importante lembrar que existem mulheres que provocam um verdadeiro inferno na vida de seu companheiros e normalmente com excesso de ciúmes, não aceitam separação e passam perseguir seus(as) futuros(as) namorados(as).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsAp