O uso da Cannabis para fins medicinais será tema de debate em Alegrete

O evento, intitulado “Precisamos falar sobre Cannabis Medicinal”, é uma iniciativa da Frente Parlamentar em defesa da Cannabis Medicinal, presidida pelo deputado estadual Leonel Radde (PT).

O debate visa informar a população sobre os benefícios medicinais da Cannabis, além de acolher situações em que o uso desses medicamentos se mostra necessário. Um dos principais objetivos é combater o preconceito que ainda envolve a utilização da planta para fins medicinais, especialmente no contexto brasileiro, onde a Cannabis é considerada uma droga ilícita.

O deputado Leonel Radde, autor do Projeto de Lei 21/2023, estará presente no evento para compartilhar informações sobre sua proposta, que visa estimular a pesquisa e a distribuição de medicamentos à base de Cannabis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Radde possui vínculos familiares com Alegrete, já que sua mãe Suzana e sua avó Cecília Guterres foram professoras na cidade. Além disso, ele é sobrinho do advogado José Airam Vasconcelos.

O debate sobre Cannabis Medicinal ocorrerá às 14h30, na Câmara Municipal de Alegrete, localizada na Rua Vasco Alves, número 125, no Centro da cidade. O evento é aberto ao público e pretende proporcionar uma discussão esclarecedora e construtiva sobre um tema de relevância para a saúde pública.