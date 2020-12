O vandalismo que destrói bens públicos e suja as ruas da cidade

Os atos de vandalismo e, consequentemente, de destruição do patrimônio público não se limitam apenas às Praças e placas de sinalização de Alegrete. De acordo com a Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, alguns dos contêineres que ficam nas principais ruas da cidade também são constantemente atingidos por ações deste tipo. Neste caso, o alvo em questão é o contêiner de lixo que ficava na Estação Férrea.

Desde que foi implementada a coleta seletiva em setembro de 2019, o prejuízo ao Município tem sido considerável diante da destruição provocada de forma intencional por muitos vândalos. Cada contêiner tem um custo de R$ 1.280,00. No final do dia 1°, o contêiner da coleta seletiva foi totalmente destruído após, um homem que foi identificado por populares, colocar fogo no lixo. Alguns dias depois, algumas imagens de lixo no local foram registradas por algumas pessoas que questionaram o poder público em relação ao lixo no chão, mas foi em razão da destruição do contêiner, assim como muitos outros patrimônios públicos que sofrem com as ações dos ataques de selvageria de alguns indivíduos.

Várias vezes foram registrados casos de vandalismo não somente em contêineres, mas em placas, praças e banheiros públicos. No caso da identificação do autor, ele pode responder processo para ressarcimento do bem público. Segundo o artigo 163 do Código Penal, destruir, inutilizar ou deteriorar o bem ou serviços da união, estado ou município é considerado crime contra o patrimônio público.