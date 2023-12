O verão chegou e praia camping Rainha do Sol continua sem perspectiva de abertura de temporada

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul nos últimos tempos, o rio Ibicuí está com seu nível acima do normal. O Executivo Municipal, através do Departamento de Turismo e Cultura, informa a comunidade e aos visitantes que a Praia e Camping Rainha do Sol encontra-se temporariamente fechada.

A equipe de cultura e lazer do Município em contato com a reportagem, destacou que: no momento não podemos precisar nada, sem baixar o nível, fica inviável qualquer avaliação. Segundo os coordenadores, nessa época praticamente toda estrutura já estaria montada esperando os visitantes.

Outro ponto abordado é quanto ao possível atraso, isso impacta na economia de Manoel Viana. Setores como; comércio, alimentação, roupas e outros, sofrem muito com situação de cheia em época de veraneio. A população de Alegrete, é uma frequentadora assídua das águas do rio Ibicuí, porém, com a cheia atual, a praia segue sem previsão de abertura na atual temporada.

Entendemos a importância da Praia e Camping Rainha do Sol para o município e o anseio dos veranistas pela atual temporada, contudo alertamos e reforçamos que a Praia encontra-se fechada e a temporada de verão temporariamente suspensa, não havendo responsabilidade por parte da prefeitura em caso de descumprimento das orientações, informou a assessoria de imprensa de Manoel Viana.