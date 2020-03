“O vídeo é mentiroso”; diz professor do IFAr sobre ineficácia do álcool gel

Na semana passada um vídeo que mostra homem afirmando ser químico e fazendo recomendações sobre o uso do vinagre, viralizou entre os grupos de WhatsApp e gerou muitas dúvidas, principalmente neste período em que o uso de álcool gel é muito recomendado, devido ao Coronavírus. Químicos, farmacêuticos e profissionais de saúde dizem que o conteúdo da mensagem é totalmente improcedente.

O indivíduo que seria um químico autodidata afirma que álcool gel não tem nenhuma eficácia e recomenda vinagre para prevenir o contágio do coronavírus. A mensagem é #FAKE, segundo o químico Prof. Dr. Giancarlo Belmonte, professor do Instituto Federal Farroupilha/Campus Alegrete e coordenador do curso de Licenciatura em Química.

Para esclarecimento da população, ele escreveu um artigo sobre o uso do álcool gel. Prof. Dr. Giancarlo Belmonte afirma que o vídeo está repleto de informações incorretas e não deve ser levado a sério.

Veja abaixo:

O vídeo sobre o álcool gel que circula nas redes sociais é mais uma fake News, criado com o intuito de levar pânico e desinformação ao público. Apresento a você as informações corretas para esclarecimento:

No vídeo, fala-se que a concentração de etanol é de apenas 10%. É MENTIRA! O álcool gel comercializado no país tem uma concentração de etanol igual a 70% – isso significa que em cada 100 mL do produto você tem 70 mL do princípio ativo. Essa concentração é perfeita para causar a morte de vírus, bactérias ou outros microrganismos. Uma concentração maior de etanol apenas causaria a desidratação do microrganismo (ele “murcharia”), sem causar a sua destruição.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução RDC 42 de 2010, tornou obrigatória a disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do país nessa concentração de 70%, podendo inclusive ser uma preparação em gel.

Sobre o coronavírus (COVID-19), a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou uma orientação no dia 27/02/2020 aconselhando o uso do álcool gel como medida de prevenção ao contágio e também para reduzir as chances de transmissão do vírus para as pessoas que estejam infectadas.

Por fim, o sujeito autodeclara-se “químico autodidata” e que exerceu a profissão de químico em diversas empresas. Isso é ilegal. Alguém que se declare médico sem ter formação superior não pode exercer a medicina – por colocar em risco a saúde das pessoas. O mesmo vale para os químicos! Cabe lembrar que dentro da área Química há diferentes classes de profissionais, com suas respectivas atribuições.