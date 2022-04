O WhatsApp continua a serviço do crime

Uma alegretense caiu em um golpe ao ser ludibriada pelos estelionatários que se passaram por seu filho que reside em outro Município.

De acordo com a Vítima, ela recebeu uma mensagem através do whatsApp com a foto do filho, contudo, outro número, porém, não desconfiou. O criminoso alertou a vítima que teria trocado o número de celular e durante a conversa solicitou uma transferência pois iria adquirir um veículo e precisava do auxílio dela para o valor da entrada.

Sem imaginar que seria um golpe, a mulher fez uma transação em PIX e outra em TED que somou o valor de 25 mil reais

A vítima apenas soube que teria caído em um golpe a partir do momento em que a agência bancária identificou as transações e ligou para ela. Por esse motivo, foi orientada a realizar o registro na Delegacia de Polícia de Alegrete.