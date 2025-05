OAB de Alegrete participa do projeto Vai à Escola e promove concurso de redação sobre violência da mulher

O enfrentamento à violência contra a mulher é o tema central da nova fase do projeto “OAB/RS Vai à Escola”, lançado pela Ordem gaúcha na noite da última terça-feira.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a OAB Subseção Alegrete, juntamente com as Comissões da Mulher Advogada, Criança e Adolescente e Direito de Família e Sucessões, lança o 1⁰ Concurso de Redação, com ênfase em violência doméstica contra as mulheres.

Estudantes a partir do 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais poderão participar desse concurso, sendo que a melhor redação vai ganhar premiação e troféu.

Segundo a subsecção da OAB de Alegrete, as redações devem ser escritas à mão e entregues pelas escolas participantes na sede da OAB, na Avenida Tiaraju até o dia 18 de junho.