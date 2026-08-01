OAB/RS alerta para aumento de golpes praticados por falsos advogados

Mesmo após diversos alertas das autoridades, o golpe do falso advogado continua sendo aplicado no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros. A fraude, que já fez inúmeras vítimas, utiliza informações reais de processos judiciais para convencer pessoas a realizar transferências bancárias, principalmente por meio do Pix.

Na maioria dos casos, os criminosos se passam por advogados ou representantes de escritórios de advocacia e entram em contato com as vítimas por WhatsApp, mas também utilizam ligações telefônicas e e-mails. As mensagens informam que há valores disponíveis para saque, como indenizações, precatórios ou outros créditos judiciais, porém afirmam que é necessário o pagamento antecipado de taxas, custas processuais ou impostos para que o dinheiro seja liberado.

Para tornar o golpe mais convincente, os estelionatários utilizam nomes de advogados, escritórios conhecidos, servidores da Justiça e até logotipos oficiais, como o brasão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Além disso, empregam linguagem técnica e apresentam informações verdadeiras sobre processos em andamento, muitas delas disponíveis em consultas públicas na internet. Em alguns casos, dados mais detalhados podem ter sido obtidos por meio de vazamentos de informações.

A estratégia faz com que muitas vítimas acreditem estar diante de uma comunicação legítima. Idosos e servidores públicos estão entre os públicos mais visados pelos criminosos, justamente por frequentemente aguardarem pagamentos relacionados a ações judiciais.

Como evitar o golpe

A principal orientação é nunca realizar qualquer pagamento solicitado por mensagens ou ligações sem antes confirmar a informação diretamente com o advogado responsável pelo processo ou com o escritório de advocacia, utilizando exclusivamente os canais oficiais de contato.

Também é importante desconfiar de pedidos de depósitos antecipados para liberação de valores judiciais, especialmente quando a solicitação ocorre por WhatsApp ou por números desconhecidos.

Caso receba uma mensagem suspeita, a recomendação é não efetuar pagamentos, interromper o contato e registrar um boletim de ocorrência. Escritórios de advocacia que tiverem seus nomes utilizados pelos criminosos também devem comunicar o fato às autoridades policiais.

Campanha de conscientização

Com o objetivo de combater esse tipo de fraude, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS), em parceria com a Polícia Civil, lançou em fevereiro a campanha “A Melhor Proteção é a Informação”. A iniciativa busca orientar a população sobre como identificar tentativas de golpe e reforça a importância da prevenção, complementando as ações de investigação e repressão já desenvolvidas pelos órgãos de segurança.

Foto: Arquivo PAT