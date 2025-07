Obelisco Farroupilha, na zona leste, está sendo revitalizado

O obelisco na rótula que da acesso às avenidas Avenidas Caverá e Tiaraju – um marco na entrada da cidade está sendo revitalizado pela Prefeitura. Ele receberá pintura e iluminação numa parceria entre a Prefeitura e a Corsan que vai realizar o trabalho sem custos ao Município, segundo o prefeito Jesse Trindade dos Santos.

O Obelisco Farroupilha, também conhecido como “Picolé do Adão”, é um monumento que marca as comemorações do Sesquicentenário da Revolução Farroupilha. Localizado na entrada da cidade, pela Zona Leste ele foi construído na década de 80, durante a administração de Adão Dornelles Faraco e inaugurado em 1985. O obelisco possui 17 metros de altura e placas com referências ao movimento farroupilha e à história da cidade.

O monumento foi construído para celebrar os 150 anos da Revolução Farroupilha. Ele foi projetado e executado pela Secretaria de Infraestrutura de Alegrete em tempo recorde, com o cálculo estrutural feito pelo Engenheiro. Newton Trevisan. O obelisco é um ponto de referência na cidade e faz parte do patrimônio histórico dos gaúchos, assim como as cidades de Piratini e Caçapava, que também foram capitais da República Rio-Grandense durante a Revolução.