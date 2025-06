Share on Email

As últimas homenagens a Irene Clarinda da Paz Knierim, estão acontecendo por meio da Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do cemitério. O sepultamento será nesta segunda-feira(9), às 16h30, no Cemitério Municipal de Alegrete.