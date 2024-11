Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As últimas homenagens a Izana Dionéia Marques Rodrigues, serão prestadas na Funerária Angelus, localizada na rua Daltro Filho, 220, no Centro. O sepultamento será realizado nesta quinta-feira(21), às 15h, no Cemitério Municipal de Alegrete.