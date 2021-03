Compartilhe















As últimas homenagens a Lorival Severo Cardoso, estão acontecendo através da Funerária Paraíso. O corpo está sendo transladado de Caxias do Sul. O velório será na Capela, na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério. Até o momento, não havia previsão para chegada do corpo e do sepultamento que possivelmente vai ocorrer amanhã. As informações serão atualizadas.