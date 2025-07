Share on Email

As últimas homenagens a Luis Airton Rodrigues Pinto estão sendo prestadas na Funerária Angelus, localizada na Rua Daltro Filho, 220, no Centro, até às 22h deste domingo (27). Após esse horário, o corpo será transladado para Uruguaiana (RS), onde será realizada a cremação no Crematório Angelos.