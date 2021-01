Compartilhe















As últimas homenagens a Maria Eulalia De Barcelos Squizani, estão acontecendo a cargo da Funerária Angelus, no Salão Igreja Católica, Rua Bento Gonçalves s/n Passo Novo. O sepultamento será às 18h, deste sábado(2), no Cemitério Dos Durgante – Passo Novo – Alegrete.