As últimas homenagens a Maurício Nascimento Vieira, estão acontecendo a cargo da Funerária Angelus, no Centro Comunitário, Praça Lendas do Sul S/N, Bairro Nilo Soares Gonçalves. O sepultamento será às 15h, desta sexta-feira(28), no Cemitério Público Municipal de Alegrete.