Obra aguardada há décadas no bairro Centenário começa a sair do papel

O investimento na pavimentação, segundo a presidente do bairro, Marcele Fávero, foi viabilizado por meio de emenda impositiva do ex-vereador e atual vice-prefeito, Luciano Belmonte.

Os moradores aguardavam há 30 anos pela pavimentação da via, que representa uma importante melhoria na mobilidade urbana do Centenário. A presidente do bairro afirma que está trabalhando para que outras melhorias também cheguem à comunidade.

A administração municipal segue atuando para contemplar outras ruas dos bairros de Alegrete, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade para os moradores.